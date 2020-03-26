13:56  26 березня
Зросла кількість хворих коронавірусом українців закордоном - МОЗ
11:42  26 березня
Російський ракетний катер вторгся в морську зону України
11:56  26 березня
Позачергове засідання Ради може пройти на стадіоні - Разумков
UA | RU
UA | RU
26 березня 2020, 09:12 14

Коронавірус в світі: Італія та Іспанія випередили Китай за кількістю смертей

Читайте также
на русском языке
26 березня 2020, 09:12 14
Читайте также на русском языке
Від початку поширення короновірусної хвороби у світі зареєстровано 472 тисячі 72 випадки зараження COVID-19, померли 21 тис. 308 осіб, одужали – 114 тис. 870
Фото: twitter/XHNews
Від початку поширення короновірусної хвороби у світі зареєстровано 472 тисячі 72 випадки зараження COVID-19, померли 21 тис. 308 осіб, одужали – 114 тис. 870

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на карту центру Джона Гопкінса.

Зокрема, в Італії померло 7503 людини, в Іспанії – 3647, Китаї – 3169, Ірані – 2077, Франції – 1331.

При цьому за добу в Італії від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 683 людини. В Іспанії - 656, Америка - 247, Франція – 231, Іран – 143, Нідерланди – 80, Бельгія – 56, Німеччина – 47, Велика Британія – 43.

Лідером за кількістю осіб, що одужали, не враховуючи Китай, є Іран – 9625 людей, Італія - 9362, Іспанія - 5367, Франція - 3900, Південна Корея - 4144, Німеччина - 3547, США - 394 (при 66 782 випадках зараження в цілому).

Нагадаємо, станом на 25 березня загальна кількість смертей від коронавірусу COVID-19 у всьому світі склала вже більше 20 тисяч, і становить 20 828 осіб. Ця цифра постійно зростає.


коронавірус смерть Італія захворювання пандемія Іспанія
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 березня 2020, 13:23
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »