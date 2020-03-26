Коронавірус в світі: Італія та Іспанія випередили Китай за кількістю смертей

Від початку поширення короновірусної хвороби у світі зареєстровано 472 тисячі 72 випадки зараження COVID-19, померли 21 тис. 308 осіб, одужали – 114 тис. 870

Фото: twitter/XHNews

Від початку поширення короновірусної хвороби у світі зареєстровано 472 тисячі 72 випадки зараження COVID-19, померли 21 тис. 308 осіб, одужали – 114 тис. 870

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на карту центру Джона Гопкінса.

Зокрема, в Італії померло 7503 людини, в Іспанії – 3647, Китаї – 3169, Ірані – 2077, Франції – 1331.

При цьому за добу в Італії від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 683 людини. В Іспанії - 656, Америка - 247, Франція – 231, Іран – 143, Нідерланди – 80, Бельгія – 56, Німеччина – 47, Велика Британія – 43.

Лідером за кількістю осіб, що одужали, не враховуючи Китай, є Іран – 9625 людей, Італія - 9362, Іспанія - 5367, Франція - 3900, Південна Корея - 4144, Німеччина - 3547, США - 394 (при 66 782 випадках зараження в цілому).

Нагадаємо, станом на 25 березня загальна кількість смертей від коронавірусу COVID-19 у всьому світі склала вже більше 20 тисяч, і становить 20 828 осіб. Ця цифра постійно зростає.