Коронавірус в світі: Італія та Іспанія випередили Китай за кількістю смертей
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на карту центру Джона Гопкінса.
Зокрема, в Італії померло 7503 людини, в Іспанії – 3647, Китаї – 3169, Ірані – 2077, Франції – 1331.
При цьому за добу в Італії від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 683 людини. В Іспанії - 656, Америка - 247, Франція – 231, Іран – 143, Нідерланди – 80, Бельгія – 56, Німеччина – 47, Велика Британія – 43.
Лідером за кількістю осіб, що одужали, не враховуючи Китай, є Іран – 9625 людей, Італія - 9362, Іспанія - 5367, Франція - 3900, Південна Корея - 4144, Німеччина - 3547, США - 394 (при 66 782 випадках зараження в цілому).
Нагадаємо, станом на 25 березня загальна кількість смертей від коронавірусу COVID-19 у всьому світі склала вже більше 20 тисяч, і становить 20 828 осіб. Ця цифра постійно зростає.
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