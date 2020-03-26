В Днепропетровской области обнаружили еще один случай коронавируса

Житель Кривого Рога заболел COVID-19, это третий зарегистрированный случай в Днепропетровской области

Фото: ДнепрОГА

Житель Кривого Рога заболел COVID-19, это третий зарегистрированный случай в Днепропетровской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

По информации облгосадминистрации, человек находится под пристальным наблюдением медиков и получает симптоматическое лечение. Состояние пациента стабильное, он чувствует себя хорошо.

Сейчас разыскивают всех, с кем мог контактировать больной, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.

В Криворожском горсовете уточнили, что это женщина, контактировавшая с больной дочерью в Киеве. Женщина сейчас лечится в инфекционной больнице. По улице, где она живет проведена дезинфекция. Ее семья, а это 5 человек, находится на самоизоляции, под наблюдением медиков.

Напомним, два случая заболевания коронавирусом в Днепропетровской области зафиксировали 19 марта у супругов, которые вернулись из-за границы.

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Всего в Украине на утро 26 марта зарегистрировано 156 случаев covid-19.