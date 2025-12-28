15:32  27 грудня
28 грудня 2025, 13:45

Трагедія на водоймі на Чернігівщині: чоловік загинув, провалившись під кригу

28 грудня 2025, 13:45
Фото: ілюстративне
Уранці поблизу села Шестовиця Чернігівського району сталася трагічна подія на водоймі

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Під кригу провалився чоловік 55 років, який перебував на льоду під час нестійких погодних умов. Інцидент трапився на значній відстані від берега, що ускладнило проведення рятувальних робіт.

На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС. Рятувальники виявили тіло чоловіка у проломі льоду приблизно за 150 метрів від берега. За допомогою спеціального спорядження його дістали з крижаної води та передали медикам. Лікарі провели необхідні реанімаційні заходи, однак були змушені констатувати смерть.

Фахівці наголошують, що крига на водоймах є вкрай небезпечною. Через різкі коливання температур її структура швидко змінюється, а зовні міцна поверхня може не витримати ваги людини. Подібні випадки найчастіше трапляються з рибалками та громадянами, які недооцінюють сезонні ризики.

Рятувальники закликають суворо дотримуватися правил безпеки на воді. Не варто виходити на лід, якщо його товщина менша за 7 сантиметрів, збиратися групами на одній ділянці або дозволяти дітям самостійно перебувати біля водойм. У ДСНС підкреслюють, що відповідальне ставлення до власної безпеки може зберегти життя.

Нагадаємо, на заході України складні погодні умови спричинили різке погіршення ситуації на автошляхах. У Львівській та Івано-Франківській областях через ожеледицю фіксували численні аварії, окремі ділянки доріг стали осередками підвищеної небезпеки.

Чернігівська область провал крига загибель трагедія водойма ДСНС
