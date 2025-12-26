16:24  26 грудня
Російська авіація атакувала Харків, є загиблі та поранені
15:09  26 грудня
У Сумах виникла критична ситуація з опаленням
14:48  26 грудня
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
26 грудня 2025, 15:20

Зупинка підйомника на горі Захар Беркут: рятувальники евакуювали 78 людей

26 грудня 2025, 15:20
Фото: ДСНС Львівщини
Читайте также
У Львівській області гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут, де зупинився крісельний підйомник і зняли з нього 78 людей, з них 39 дітей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

До робіт було залучено 76 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки

Наразі підйомник відновлено, а відпочивальники продовжують перебувати на території курорту безпечними.

Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, на Львівщині на горі Захар Беркут стався інцидент: зупинився крісельний підйомник, на якому перебували близько 80 осіб.

Раніше повідомлялося, що Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з клопотанням про арешт Колеса огляду на Подолі із забороною його експлуатації через незадовільний технічний стан атракціону.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
