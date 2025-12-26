Зупинка підйомника на горі Захар Беркут: рятувальники евакуювали 78 людей

Фото: ДСНС Львівщини

У Львівській області гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут, де зупинився крісельний підйомник і зняли з нього 78 людей, з них 39 дітей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

До робіт було залучено 76 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки

Наразі підйомник відновлено, а відпочивальники продовжують перебувати на території курорту безпечними.

Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, на Львівщині на горі Захар Беркут стався інцидент: зупинився крісельний підйомник, на якому перебували близько 80 осіб.

