Зупинка підйомника на горі Захар Беркут: рятувальники евакуювали 78 людей
У Львівській області гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут, де зупинився крісельний підйомник і зняли з нього 78 людей, з них 39 дітей
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
До робіт було залучено 76 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки
Наразі підйомник відновлено, а відпочивальники продовжують перебувати на території курорту безпечними.
Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, на Львівщині на горі Захар Беркут стався інцидент: зупинився крісельний підйомник, на якому перебували близько 80 осіб.
Раніше повідомлялося, що Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з клопотанням про арешт Колеса огляду на Подолі із забороною його експлуатації через незадовільний технічний стан атракціону.
