На Волині п'яний чоловік кинув гранату в людей

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

43-річний чоловік незаконно купив гранату Ф-1, носив її при собі. Вночі 13 липня, у п'яному стані він кинув гранату під ноги власнику будинку та його дружині. Внаслідок вибуху 56-річні чоловік і жінка отримали осколкові поранення.

"Суд визнав волинянина винуватим у закінченому замаху на умисне вбивство двох людей способом, небезпечним для життя багатьох осіб, і незаконному поводженні із бойовими припасами (ч. 2 ст. 15 п. п. 1,5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України) та призначив йому покарання у виді 14 років позбавлення волі", - повідомили в прокуратурі.

