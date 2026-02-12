17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
12 лютого 2026, 18:15

На Волині п'яний чоловік кинув гранату в людей

12 лютого 2026, 18:15
Фото з відкритих джерел
Інцидент стався в місті Камінь-Каширський. Стало відомо, яке покарання отримав чоловік

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

43-річний чоловік незаконно купив гранату Ф-1, носив її при собі. Вночі 13 липня, у п'яному стані він кинув гранату під ноги власнику будинку та його дружині. Внаслідок вибуху 56-річні чоловік і жінка отримали осколкові поранення.

"Суд визнав волинянина винуватим у закінченому замаху на умисне вбивство двох людей способом, небезпечним для життя багатьох осіб, і незаконному поводженні із бойовими припасами (ч. 2 ст. 15 п. п. 1,5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України) та призначив йому покарання у виді 14 років позбавлення волі", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік напав з ножем на працівників ТЦК та СП під час перевірки документів. Військовослужбовці отримали поранення голови і тулуба. Зловмисника затримали.

Граната прокуратура Волинська область
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Зеленський пригрозив керівникам громад і областей
12 лютого 2026, 21:19
Найбільше заперечують вибори ті, хто заперечував можливість війни у 2022 році
12 лютого 2026, 20:32
На Житомирщині п'яний чоловік напав на поліцейських
12 лютого 2026, 20:30
У Кривому Розі водій маршрутки виштовхав пасажира з інвалідністю з салону
12 лютого 2026, 20:15
На Полтавщині чоловік знущався над літньою матір'ю
12 лютого 2026, 19:55
На Київщині рятувальники вже тиждень шукають водія автомобіля, який провалився під лід
12 лютого 2026, 19:54
Відключення світла зачеплять всі регіони: в Укренерго оприлюднили графіки на 13 лютого
12 лютого 2026, 19:37
5 тисяч "зеленими" за бронь: на Прикарпатті посадовці Укрзалізниці та ДСНС продавали посади
12 лютого 2026, 19:25
В Україні поменшало виборців
12 лютого 2026, 18:59
