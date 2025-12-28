15:32  27 грудня
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
14:34  27 грудня
У Києві суттєво зросла кількість постраждалих через російську атаку
12:16  27 грудня
На Одещині в ТЦК помер чоловік
UA | RU
UA | RU
28 грудня 2025, 11:00

Трагедія у Броварах: через генератор у підвалі загинула людина, ще одна у лікарні

28 грудня 2025, 11:00
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Броварах смертельне отруєння чадним газом забрало життя одного мешканця, ще одного госпіталізовано через роботу генератора в підвалі

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

У місті Бровари на Київщині стався смертельний інцидент через отруєння чадним газом. За інформацією ДСНС, одна людина загинула, ще одну госпіталізували до лікарні.

Трагедія трапилася через порушення правил безпеки – генератор, який працював у підвальному приміщенні багатоквартирного будинку, спричинив витік токсичного газу. Чадний газ є особливо небезпечним, бо він невидимий, не має запаху та смаку, але здатний смертельно уразити навіть при невеликій концентрації.

Рятувальники наголошують на суворому дотриманні правил користування генераторами. Вони радять використовувати їх лише на відкритому повітрі, не ближче ніж за 6 метрів від будівель, забороняють встановлення у житлових приміщеннях, підвалах, гаражах і на балконах, а також попереджають про небезпеку розміщення генератора поруч з вікнами, дверима та вентиляційними отворами.

Крім того, фахівці рекомендують слідкувати, щоб вихлопні гази не потрапляли всередину, заправляти генератор тільки після охолодження і встановити сигналізатор чадного газу. Нехтування цими правилами може коштувати життя, тому рятувальники закликають громадян берегти себе та своїх близьких.

Нагадаємо, на Київщині в одному з таунхаусів у селі Білогородка сусіди виявили без ознак життя подружжя та їхню доньку. У будинку також був їхній 4-річний син. Дитину госпіталізували у тяжкому стані та з ознаками зневоднення. За попередніми даними, причиною трагедії стало отруєння чадним газом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Бровари Київська область генератор чадний газ отруєння смерть безпека ДСНС
На Одещині в ТЦК помер чоловік
27 грудня 2025, 12:16
На Київщині іномарка влетіла в електроопору: загинула людина
26 грудня 2025, 21:55
Зупинка підйомника на горі Захар Беркут: рятувальники евакуювали 78 людей
26 грудня 2025, 15:20
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
На Чернігівщині внаслідок обстрілів поранено 77-річну жінку
28 грудня 2025, 13:00
У Києві співробітники ТЦК під час перевірки документів застосували газовий балончик і електрошокер
28 грудня 2025, 12:50
У кожному селі можуть з’явитися ТЦК: зареєстровано відповідний законопроєкт
28 грудня 2025, 12:10
Заступниця голови ОП Ірина Мудра задекларувала 250 тис дол заощаджень у Тель-Авіві
28 грудня 2025, 11:55
Встиг просочиться закордон: НАБУ взялося за "важковаговика" української політики Юрія "Юзіка" Корявченкова
28 грудня 2025, 11:30
Київ понад добу залишався без світла після масованої ракетно-дронової атаки
28 грудня 2025, 10:45
Вночі ворог атакував Нікополь та Синельниківщину: 5 безпілотників збили над Дніпропетровщиною
28 грудня 2025, 10:26
Внаслідок удару по житлових будинках на Харківщині постраждали троє людей
28 грудня 2025, 10:00
Підозри у справі НАБУ і САП уже отримали кілька нардепів від "Слуги народу"
28 грудня 2025, 09:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Всі блоги »