У Броварах смертельне отруєння чадним газом забрало життя одного мешканця, ще одного госпіталізовано через роботу генератора в підвалі

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

У місті Бровари на Київщині стався смертельний інцидент через отруєння чадним газом. За інформацією ДСНС, одна людина загинула, ще одну госпіталізували до лікарні.

Трагедія трапилася через порушення правил безпеки – генератор, який працював у підвальному приміщенні багатоквартирного будинку, спричинив витік токсичного газу. Чадний газ є особливо небезпечним, бо він невидимий, не має запаху та смаку, але здатний смертельно уразити навіть при невеликій концентрації.

Рятувальники наголошують на суворому дотриманні правил користування генераторами. Вони радять використовувати їх лише на відкритому повітрі, не ближче ніж за 6 метрів від будівель, забороняють встановлення у житлових приміщеннях, підвалах, гаражах і на балконах, а також попереджають про небезпеку розміщення генератора поруч з вікнами, дверима та вентиляційними отворами.

Крім того, фахівці рекомендують слідкувати, щоб вихлопні гази не потрапляли всередину, заправляти генератор тільки після охолодження і встановити сигналізатор чадного газу. Нехтування цими правилами може коштувати життя, тому рятувальники закликають громадян берегти себе та своїх близьких.

Нагадаємо, на Київщині в одному з таунхаусів у селі Білогородка сусіди виявили без ознак життя подружжя та їхню доньку. У будинку також був їхній 4-річний син. Дитину госпіталізували у тяжкому стані та з ознаками зневоднення. За попередніми даними, причиною трагедії стало отруєння чадним газом.