Стало відомо, де в Україні зараз найважча ситуація з енергетикою

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ситуація з електропостачанням в багатьох регіонах України зараз одна із найскладніших. Найбільші труднощі у жителів Києва, Одеси, Кривого Рогу, Дніпра та Харкова

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Київ, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро і Харків – це зараз дуже складні регіони", – зазначив він.

За словами Харченка, також дуже складною ситуацією в енергетиці залишається у прикордонних громадах Сумщини та Чернігівщини.

