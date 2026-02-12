17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2026, 18:07

Стало відомо, де в Україні зараз найважча ситуація з енергетикою

12 лютого 2026, 18:07
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ситуація з електропостачанням в багатьох регіонах України зараз одна із найскладніших. Найбільші труднощі у жителів Києва, Одеси, Кривого Рогу, Дніпра та Харкова

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Київ, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро і Харків – це зараз дуже складні регіони", – зазначив він.

За словами Харченка, також дуже складною ситуацією в енергетиці залишається у прикордонних громадах Сумщини та Чернігівщини.

Раніше в Укренерго опублікували графіки відключень електроенергії 12 лютого. Енергетики розповіли, коли українці будуть без світла у четвер.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
відключення світла економіка енергетика війна енергосистема
На Київщині через атаку РФ пошкоджені виробничі та складські приміщення двох підприємств
12 лютого 2026, 09:57
У Києві після нічної атаки ще майже 2600 будинків залишилися без опалення
12 лютого 2026, 09:19
Мер Харкова звернувся до Шмигаля та "Укренерго" через тривалі відключення світла
12 лютого 2026, 07:23
Всі новини »
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
На Волині п'яний чоловік кинув гранату в людей
12 лютого 2026, 18:15
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
12 лютого 2026, 17:46
Понад 19 тисяч викрадень: Офіс генпрокурора перевіряє дані щодо дітей, який викрала РФ
12 лютого 2026, 17:45
На Півдні прикордонники уразили човен, спецтехніку і засоби зв’язку окупантів
12 лютого 2026, 17:39
Отаманщина – прокляття України, яке впродовж нашої історії руйнувало державність ефективніше за будь-яких зовнішніх ворогів
12 лютого 2026, 17:27
Бійці Держприкордонслужби показали, як знищують ворога на Харківщині
12 лютого 2026, 16:59
Спортсмена Гераскевича відзначили високою державною нагородою
12 лютого 2026, 16:31
Агента РФ, який намагався "влаштуватися" до Служби безпеки у Вінниці, засудили до 15 років ув’язнення
12 лютого 2026, 16:19
У Львові СБУ затримала російського коригувальника, який "зливав" координати Сил оборони
12 лютого 2026, 15:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »