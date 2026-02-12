Стало відомо, де в Україні зараз найважча ситуація з енергетикою
Ситуація з електропостачанням в багатьох регіонах України зараз одна із найскладніших. Найбільші труднощі у жителів Києва, Одеси, Кривого Рогу, Дніпра та Харкова
Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
"Київ, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро і Харків – це зараз дуже складні регіони", – зазначив він.
За словами Харченка, також дуже складною ситуацією в енергетиці залишається у прикордонних громадах Сумщини та Чернігівщини.
Раніше в Укренерго опублікували графіки відключень електроенергії 12 лютого. Енергетики розповіли, коли українці будуть без світла у четвер.
