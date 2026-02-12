На Півдні прикордонники уразили човен, спецтехніку і засоби зв’язку окупантів

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Завдяки професійній та злагодженій роботі цього разу було уражено: ворожий човен, наземний роботизований комплекс, антену зв'язку та камеру відеоспостереження.

"ДПСУ ефективно зменшує можливості ворога та залишається невіддільною складовою Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.

Раніше українські прикордонники перехопили ворожий дрон у повітрі. Місце бою не вказано.