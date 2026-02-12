На Півдні прикордонники уразили човен, спецтехніку і засоби зв’язку окупантів
Пілоти дронів Державної прикордонної служби України продовжують успішно знищувати цілі ворога на Південному напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Завдяки професійній та злагодженій роботі цього разу було уражено: ворожий човен, наземний роботизований комплекс, антену зв'язку та камеру відеоспостереження.
"ДПСУ ефективно зменшує можливості ворога та залишається невіддільною складовою Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.
Раніше українські прикордонники перехопили ворожий дрон у повітрі. Місце бою не вказано.
