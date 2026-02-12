17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
12 лютого 2026, 17:39

На Півдні прикордонники уразили човен, спецтехніку і засоби зв’язку окупантів

12 лютого 2026, 17:39
фото: ДПСУ
Пілоти дронів Державної прикордонної служби України продовжують успішно знищувати цілі ворога на Південному напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Завдяки професійній та злагодженій роботі цього разу було уражено: ворожий човен, наземний роботизований комплекс, антену зв'язку та камеру відеоспостереження.

"ДПСУ ефективно зменшує можливості ворога та залишається невіддільною складовою Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.

Раніше українські прикордонники перехопили ворожий дрон у повітрі. Місце бою не вказано.

11 лютого 2026
07 серпня 2025
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
