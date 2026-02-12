Відключення світла зачеплять всі регіони: в Укренерго оприлюднили графіки на 13 лютого

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п’ятницю, 13 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії нагадують, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали у відомстві.

Нагадаємо, ситуація з електропостачанням в багатьох регіонах України зараз одна із найскладніших. Найбільші труднощі у жителів Києва, Одеси, Кривого Рогу, Дніпра та Харкова.