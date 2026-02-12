17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
12 лютого 2026, 19:37

Відключення світла зачеплять всі регіони: в Укренерго оприлюднили графіки на 13 лютого

12 лютого 2026, 19:37
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У п’ятницю, 13 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії нагадують, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали у відомстві.

Нагадаємо, ситуація з електропостачанням в багатьох регіонах України зараз одна із найскладніших. Найбільші труднощі у жителів Києва, Одеси, Кривого Рогу, Дніпра та Харкова.

11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Зеленський пригрозив керівникам громад і областей
12 лютого 2026, 21:19
Найбільше заперечують вибори ті, хто заперечував можливість війни у 2022 році
12 лютого 2026, 20:32
На Житомирщині п'яний чоловік напав на поліцейських
12 лютого 2026, 20:30
У Кривому Розі водій маршрутки виштовхав пасажира з інвалідністю з салону
12 лютого 2026, 20:15
На Полтавщині чоловік знущався над літньою матір'ю
12 лютого 2026, 19:55
На Київщині рятувальники вже тиждень шукають водія автомобіля, який провалився під лід
12 лютого 2026, 19:54
5 тисяч "зеленими" за бронь: на Прикарпатті посадовці Укрзалізниці та ДСНС продавали посади
12 лютого 2026, 19:25
В Україні поменшало виборців
12 лютого 2026, 18:59
На Волині п'яний чоловік кинув гранату в людей
12 лютого 2026, 18:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
