Фото: місцеві Телеграм-канали

Сильний лід на дорогах Львівщини та Франківщини спричинив масові ДТП та кілометрові затори на трасах

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

На заході України, зокрема у Львівській та Івано-Франківській областях, через сильний лід на дорогах утворилися масові ДТП та кілометрові затори. На одному кілометрі траси Самбір–Львів сталося одразу чотири аварії: усі автомобілі з’їхали в кювет, є постраждалі.

Масові ДТП паралізували дороги Львівщини

У Львові водії змушені рухатися зі швидкістю не більше 15–20 км/год через небезпечні умови на дорогах. Сніг та ожеледиця значно ускладнюють проїзд, що підвищує ризик нових аварій та загрожує заторами на магістралях.

Фури блокують траси на Франківщині

На Івано-Франківщині ситуація також критична. Вантажівки зупиняються просто посеред дороги через неможливість безпечного руху, що створює довгі черги та кілометрові затори. Водії змушені чекати, поки техніка або рятувальні служби допоможуть розчистити проїзд.

Автомобілі рухаються 15–20 км/год

Рятувальники та дорожні служби закликають водіїв утриматися від поїздок без нагальної потреби. Також радять дотримуватися дистанції, рухатися з максимально можливою обережністю та враховувати погодні умови при плануванні маршрутів, аби уникнути аварій та додаткових заторів.

