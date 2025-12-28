15:32  27 декабря
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине
11:55  28 декабря
Заместитель председателя ОП Ирина Мудра задекларировала 250 тыс долл. сбережений в Тель-Авиве
12:10  28 декабря
В каждом селе могут появиться ТЦК: зарегистрирован соответствующий законопроект
28 декабря 2025, 13:45

Трагедия на водоеме в Черниговской области: мужчина погиб, провалившись под лед

28 декабря 2025, 13:45
Фото: иллюстративное
Утром вблизи села Шестовица Черниговского района произошло трагическое событие на водоеме

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Под лед провалился 55-летний мужчина, который находился на льду во время нестабильных погодных условий. Инцидент произошел на значительном расстоянии от берега, что затруднило проведение спасательных работ.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС. Спасатели обнаружили тело мужчины в проломе льда примерно в 150 метрах от берега. С помощью специального снаряжения его достали из ледяной воды и передали медикам. Врачи провели необходимые реанимационные мероприятия, однако были вынуждены констатировать смерть.

Специалисты отмечают, что лед на водоемах является крайне опасным. Из-за резких колебаний температур его структура быстро меняется, а внешне прочная поверхность может не выдержать веса человека. Подобные случаи чаще всего происходят с рыбаками и гражданами, которые недооценивают сезонные риски.

Спасатели призывают строго соблюдать правила безопасности на воде. Не стоит выходить на лед, если его толщина меньше 7 сантиметров, собираться группами на одном участке или позволять детям самостоятельно находиться возле водоемов. В ГСЧС подчеркивают, что ответственное отношение к собственной безопасности может сохранить жизнь.

Напомним, на западе Украины сложные погодные условия привели к резкому ухудшению ситуации на автодорогах. Во Львовской и Ивано-Франковской областях из-за гололеда фиксировали многочисленные аварии, отдельные участки дорог стали очагами повышенной опасности.

Черниговская область провал лед гибель трагедия водоем ГСЧС
