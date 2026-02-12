В Україні поменшало виборців

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Державному реєстрі виборців зафіксовано 34 мільйони людей. Це на 5 мільйонів менше, ніж було на виборах у 2019 році

Про це перший заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей проведення виборів в умовах особливого періоду, передає RegioNews із посиланням на hromadske.

За його словами, із цих 34 мільйонів виборців – 1,4 мільйона людей не мають виборчої адреси, тобто фактичного місця проживання.

Експерт також звернув увагу на те, що зараз відсутній обмін даними з тимчасово окупованими територіями й у реєстрі немає інформації про смертність людей.

Раніше з'явилась інформація про те, що найближчим часом Зеленський готується оголосити про вибори та референдум в Україні. Це може статися вже до кінця лютого.