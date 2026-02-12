17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
UA | RU
UA | RU
Геннадій Друзенко український юрист, громадський активіст, публічний інтелектуал info@regionews.ua
12 лютого 2026, 17:27

Отаманщина – прокляття України, яке впродовж нашої історії руйнувало державність ефективніше за будь-яких зовнішніх ворогів

12 лютого 2026, 17:27
Читайте также на русском языке
За останню ніч Сили оборони України завдали росіянам двох дошкульних ударів: знищили розрахунки елітного «Рубікону» та знищили арсенал зброї під Волгоградом
За останню ніч Сили оборони України завдали росіянам двох дошкульних ударів: знищили розрахунки елітного «Рубікону» та знищили арсенал зброї під Волгоградом
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В першому випадку працювали дрони FP2, в другому – ракети "Фламінго". І ті і ті виробництва компанії Fire Point.

Завсідники FB памʼятають, скільки лайна вилив на цю компанію Юрій Касьянов, нині розформований підрозділ якого за його словами (обʼєктивних підтверджень я не знайшов) наче атакував Кремль.

Кремль стоїть, а арсенал головного ракетно-артилерійського управління армії РФ поблизу селища Котлубань у Волгоградській області фактично знищений. Як і пілоти та техніка "Рубікона", одного з найбільш ефективних підрозділів окупаційноі армії РФ,

А підрозділ Касьянова розформований. Проти нього, його сина та його компанії тривають слідчі дії. Серед дронарів, з якими я спілкуюсь, його цураються наче чуми…

Так і хочеться спитати: Юро, а кого ти більше любиш: Касьянова чи Україну? І навіщо було замість ворогів спрямувати всю свою "пролетарську ненависть" на тих, хто як і ти тримає цю країну своїм подвигом?

Просто порівняй свій трагічний шлях, який залишив тебе та всіх, хто повірив тобі, і шлях Павла ("Лазаря") Єлізарова, який створив підрозділ, що – за верифікованими даними – знищив ворожої техніки більш як на $12 млрд.

Казав я тобі гасло Vivat Kasianov pereat Ucraina заведе тебе на манівці…

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна політика
Новачки у ЗСУ отримають одноразову виплату до 33 тис. грн: що відомо
12 лютого 2026, 14:43
Під Гуляйполем офіцер РФ наказав розстрілювати українських військовополонених
12 лютого 2026, 12:27
РФ вночі запустила по Україні 24 "Іскандери" та понад 200 БпЛА: як відпрацювала ППО
12 лютого 2026, 09:45
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
На Волині п'яний чоловік кинув гранату в людей
12 лютого 2026, 18:15
Стало відомо, де в Україні зараз найважча ситуація з енергетикою
12 лютого 2026, 18:07
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
12 лютого 2026, 17:46
Понад 19 тисяч викрадень: Офіс генпрокурора перевіряє дані щодо дітей, який викрала РФ
12 лютого 2026, 17:45
На Півдні прикордонники уразили човен, спецтехніку і засоби зв’язку окупантів
12 лютого 2026, 17:39
Бійці Держприкордонслужби показали, як знищують ворога на Харківщині
12 лютого 2026, 16:59
Спортсмена Гераскевича відзначили високою державною нагородою
12 лютого 2026, 16:31
Агента РФ, який намагався "влаштуватися" до Служби безпеки у Вінниці, засудили до 15 років ув’язнення
12 лютого 2026, 16:19
У Львові СБУ затримала російського коригувальника, який "зливав" координати Сил оборони
12 лютого 2026, 15:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »