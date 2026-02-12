Отаманщина – прокляття України, яке впродовж нашої історії руйнувало державність ефективніше за будь-яких зовнішніх ворогів

За останню ніч Сили оборони України завдали росіянам двох дошкульних ударів: знищили розрахунки елітного «Рубікону» та знищили арсенал зброї під Волгоградом

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В першому випадку працювали дрони FP2, в другому – ракети "Фламінго". І ті і ті виробництва компанії Fire Point.

Завсідники FB памʼятають, скільки лайна вилив на цю компанію Юрій Касьянов, нині розформований підрозділ якого за його словами (обʼєктивних підтверджень я не знайшов) наче атакував Кремль.

Кремль стоїть, а арсенал головного ракетно-артилерійського управління армії РФ поблизу селища Котлубань у Волгоградській області фактично знищений. Як і пілоти та техніка "Рубікона", одного з найбільш ефективних підрозділів окупаційноі армії РФ,

А підрозділ Касьянова розформований. Проти нього, його сина та його компанії тривають слідчі дії. Серед дронарів, з якими я спілкуюсь, його цураються наче чуми…

Так і хочеться спитати: Юро, а кого ти більше любиш: Касьянова чи Україну? І навіщо було замість ворогів спрямувати всю свою "пролетарську ненависть" на тих, хто як і ти тримає цю країну своїм подвигом?

Просто порівняй свій трагічний шлях, який залишив тебе та всіх, хто повірив тобі, і шлях Павла ("Лазаря") Єлізарова, який створив підрозділ, що – за верифікованими даними – знищив ворожої техніки більш як на $12 млрд.

Казав я тобі гасло Vivat Kasianov pereat Ucraina заведе тебе на манівці…