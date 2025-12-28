15:32  27 грудня
28 грудня 2025, 13:00

На Чернігівщині внаслідок обстрілів поранено 77-річну жінку

28 грудня 2025, 13:00
Фото: Національна поліція України
В області фіксують пошкодження житлових будинків та травми мешканців через обстріли російських військ

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

На Чернігівщині тривають документування наслідків ворожих обстрілів. У Батуринській громаді Ніжинського району під час російського удару по приватному домоволодінню постраждала 77-річна жінка. Внаслідок атаки також пошкоджено будинок та господарчу споруду.

Поліція документує наслідки обстрілів

У Корюківському районі обстріли зачепили житлові будинки у селах, що входять до Менської та Корюківської громад. Інформація про потерпілих наразі уточнюється.

Поліція проводить огляди місць подій та фіксує пошкодження для подальшого документування злочинів, пов’язаних із воєнними діями. Відповідні матеріали будуть використані для розслідувань та можливого притягнення винних до відповідальності.

Постраждала 77-річна мешканка

Місцеві органи влади закликають громадян повідомляти про будь-які наслідки обстрілів для оперативного реагування рятувальних і правоохоронних служб.

Раніше повідомлялося, Київ понад добу залишався без світла після масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру, яка залишила без електропостачання сотні тисяч домогосподарств.

