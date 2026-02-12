17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
12 лютого 2026, 17:45

Понад 19 тисяч викрадень: Офіс генпрокурора перевіряє дані щодо дітей, який викрала РФ

12 лютого 2026, 17:45
Фото з відкритих джерел
За наявною інформацією, наразі перевіряються дані щодо 19 546 дітей. При цьому ця цифра ще не є остаточною

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У прокуратурі зазначили, що українських дітей вивозять незаконно з окупованих територіях та передають у російські сім'ї. Зокрема, є випадки, коли дітей передають до родин російських військових, а потім примушують отримувати громадянство та демонстративно роздають паспорти.

"Прокурори формують доказову базу для національних і міжнародних судів, ми працюємо над поверненням незаконно переміщених дітей та забезпечуємо, щоб кожен, хто причетний до цих дій, поніс справедливу і невідворотну відповідальність", - каже заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.

Російська пропаганда робить з викрадення дітей показові акції. Зокрема, коли ьвова-Бєлова заявляє, що "всиновила" хлопця з Маріуполя, а лідер партії "справедлива росія" разом із дружиною незаконно всиновили дівчинку з Херсонщини, яку незаконно з окупованої території вивезла його дружина.

Українських дітей утримують у спеціальних таборах та школах, де їх "перевиховують", вчать ненавидіти Україну та любити Росію.

"Водночас триває притягнення причетних осіб до відповідальності на національному рівні: 22 особам повідомлено про підозру, а 4 обвинувальні акти щодо 11 осіб уже скеровано до суду. Крім того, санкційними рішеннями держави обмежувальні заходи застосовано до 255 фізичних та 53 юридичних осіб, причетних до цих злочинів", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше активісти розповіли, що на окупованих територіях окупанти запускають механізм для того, щоб відбирати дітей з родин. Йдеться про тих дітей, які живуть в сім'ях опікунів.

