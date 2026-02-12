5 тисяч "зеленими" за бронь: на Прикарпатті посадовці Укрзалізниці та ДСНС продавали посади

Фото: прокуратура

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури та правоохоронці викрили корупційну схему з працевлаштуванням до Укрзалізниці. Посадовці продавали посади для отримання бронювання

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, службовці регіонального відділення УЗ та заступник начальника одного з управлінь ГУ ДСНС в області вимагали 5 тисяч доларів за посаду машиніста бульдозера. Ця посада давала можливість отримати відстрочку від мобілізації.

Гроші передавали частинами. Посадовця ДСНС затримали, коли він отримував другу частину грошей. Правоохоронці вилучили під час обшуків кошти, документи та інші речі, що можуть підтверджувати незаконну діяльність.

"Посадовцю ДСНС повідомлено про підозру за пособництво та одержанні неправомірної вигоди (ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 ККУ). Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.