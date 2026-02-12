17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2026, 19:25

5 тисяч "зеленими" за бронь: на Прикарпатті посадовці Укрзалізниці та ДСНС продавали посади

12 лютого 2026, 19:25
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури та правоохоронці викрили корупційну схему з працевлаштуванням до Укрзалізниці. Посадовці продавали посади для отримання бронювання

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, службовці регіонального відділення УЗ та заступник начальника одного з управлінь ГУ ДСНС в області вимагали 5 тисяч доларів за посаду машиніста бульдозера. Ця посада давала можливість отримати відстрочку від мобілізації.

Гроші передавали частинами. Посадовця ДСНС затримали, коли він отримував другу частину грошей. Правоохоронці вилучили під час обшуків кошти, документи та інші речі, що можуть підтверджувати незаконну діяльність.

"Посадовцю ДСНС повідомлено про підозру за пособництво та одержанні неправомірної вигоди (ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 ККУ). Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилення від мобілізації схема прокуратура Івано-Франківська область
На Черкащині затримали правоохоронця, який за 5000 доларів обіцяв зняти з розшуку
11 лютого 2026, 17:59
13 тисяч євро за "подорож": на Тернопільщині ділок розробив маршрут для ухилянтів
11 лютого 2026, 17:55
Жителі Харківщини та Івано-Франківщини за 45 000 доларів організували втечу чоловіків за кордон
11 лютого 2026, 16:03
Всі новини »
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Зеленський пригрозив керівникам громад і областей
12 лютого 2026, 21:19
Найбільше заперечують вибори ті, хто заперечував можливість війни у 2022 році
12 лютого 2026, 20:32
На Житомирщині п'яний чоловік напав на поліцейських
12 лютого 2026, 20:30
У Кривому Розі водій маршрутки виштовхав пасажира з інвалідністю з салону
12 лютого 2026, 20:15
На Полтавщині чоловік знущався над літньою матір'ю
12 лютого 2026, 19:55
На Київщині рятувальники вже тиждень шукають водія автомобіля, який провалився під лід
12 лютого 2026, 19:54
Відключення світла зачеплять всі регіони: в Укренерго оприлюднили графіки на 13 лютого
12 лютого 2026, 19:37
В Україні поменшало виборців
12 лютого 2026, 18:59
На Волині п'яний чоловік кинув гранату в людей
12 лютого 2026, 18:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »