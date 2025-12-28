15:32  27 грудня
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
14:34  27 грудня
У Києві суттєво зросла кількість постраждалих через російську атаку
12:16  27 грудня
На Одещині в ТЦК помер чоловік
UA | RU
UA | RU
28 грудня 2025, 10:26

Вночі ворог атакував Нікополь та Синельниківщину: 5 безпілотників збили над Дніпропетровщиною

28 грудня 2025, 10:26
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

Протягом ночі Дніпропетровщину обстрілювали російські війська, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, на щастя –загиблих та постраждалих немає

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Минулої ночі російські війська продовжили обстріли населених пунктів Дніпропетровщини. Основні удари були спрямовані на Нікопольський район.

За інформацією місцевої влади, по райцентру вдарили з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено п’ять багатоквартирних житлових будинків та один навчальний заклад. На місці працюють комунальні служби, які оцінюють збитки та забезпечують відновлення пошкодженої інфраструктури.

Наслідки нічного обстрілу в Нікополі

Також атакам піддалася Васильківська громада Синельниківського району. Тут ворог застосував безпілотники. Пошкоджено дві приватні оселі та фермерське господарство. Крім того, удар зачепив газопровід, що потребуватиме додаткових перевірок і ремонту.

За повідомленням представників Повітряного командування, упродовж ночі сили протиповітряної оборони збили 5 безпілотників, які перетнули повітряний простір Дніпропетровщини. На щастя, загиблих та поранених серед цивільного населення немає.

Місцеві служби продовжують документувати наслідки атак та оцінювати шкоду для житлових і соціальних об’єктів.

Раніше повідомлялося, внаслідок ударів по житлових будинках на Харківщині постраждали троє цивільних, зокрема російський дрон атакував чоловіка, який просто йшов пішки поблизу села Нова Козача.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область обстріли Нікополь ППО Васильківська громада пошкодження
Внаслідок удару по житлових будинках на Харківщині постраждали троє людей
28 грудня 2025, 10:00
ДТП у Кривому Розі: автомобілі розкидало по мокрій дорозі
26 грудня 2025, 22:55
Дистанційно підірвав ресторан у Чернігові за грошову винагороду: затримано 45-річного підозрюваного
26 грудня 2025, 20:30
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
На Чернігівщині внаслідок обстрілів поранено 77-річну жінку
28 грудня 2025, 13:00
У Києві співробітники ТЦК під час перевірки документів застосували газовий балончик і електрошокер
28 грудня 2025, 12:50
У кожному селі можуть з’явитися ТЦК: зареєстровано відповідний законопроєкт
28 грудня 2025, 12:10
Заступниця голови ОП Ірина Мудра задекларувала 250 тис дол заощаджень у Тель-Авіві
28 грудня 2025, 11:55
Встиг просочиться закордон: НАБУ взялося за "важковаговика" української політики Юрія "Юзіка" Корявченкова
28 грудня 2025, 11:30
Трагедія у Броварах: через генератор у підвалі загинула людина, ще одна у лікарні
28 грудня 2025, 11:00
Київ понад добу залишався без світла після масованої ракетно-дронової атаки
28 грудня 2025, 10:45
Внаслідок удару по житлових будинках на Харківщині постраждали троє людей
28 грудня 2025, 10:00
Підозри у справі НАБУ і САП уже отримали кілька нардепів від "Слуги народу"
28 грудня 2025, 09:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Всі блоги »