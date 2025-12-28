Фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом ночі Дніпропетровщину обстрілювали російські війська, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, на щастя –загиблих та постраждалих немає

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Минулої ночі російські війська продовжили обстріли населених пунктів Дніпропетровщини. Основні удари були спрямовані на Нікопольський район.

За інформацією місцевої влади, по райцентру вдарили з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено п’ять багатоквартирних житлових будинків та один навчальний заклад. На місці працюють комунальні служби, які оцінюють збитки та забезпечують відновлення пошкодженої інфраструктури.

Наслідки нічного обстрілу в Нікополі

Також атакам піддалася Васильківська громада Синельниківського району. Тут ворог застосував безпілотники. Пошкоджено дві приватні оселі та фермерське господарство. Крім того, удар зачепив газопровід, що потребуватиме додаткових перевірок і ремонту.

За повідомленням представників Повітряного командування, упродовж ночі сили протиповітряної оборони збили 5 безпілотників, які перетнули повітряний простір Дніпропетровщини. На щастя, загиблих та поранених серед цивільного населення немає.

Місцеві служби продовжують документувати наслідки атак та оцінювати шкоду для житлових і соціальних об’єктів.

