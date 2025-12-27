15:32  27 грудня
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
14:34  27 грудня
У Києві суттєво зросла кількість постраждалих через російську атаку
12:16  27 грудня
На Одещині в ТЦК помер чоловік
27 грудня 2025, 17:59

РФ знову атакували газову та енергетичну інфраструктуру України

27 грудня 2025, 17:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Армія РФ у суботу, 27 грудня, вчергове атакували газову та енергетичну інфраструктуру України. Ворог вдарив дронами по об'єктах видобутку і ТЕЦ «Нафтогазу»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Нафтогазу".

"Маємо влучання у ТЕЦ Групи "Нафтогаз" та підприємства, що займаються видобутком газу", – йдеться у повідомленні.

У керівництві компанії заявили, що атаки РФ синхронізуються з похолоданням, а мета ворога – скористатися морозами та піковим навантаженням, щоб вивести систему з ладу.

"Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки та відновленням об’єктів", – додали у "Нафтогазі".

Як повідомлялось, у суботу, 27 грудня, Росія випустила по Україні 500 дронів і близько 40 ракет, включаючи "Кинджали". Зокрема росіяни масовано атакували Київ та Київщину.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
07 серпня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
