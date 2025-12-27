РФ знову атакували газову та енергетичну інфраструктуру України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Армія РФ у суботу, 27 грудня, вчергове атакували газову та енергетичну інфраструктуру України. Ворог вдарив дронами по об'єктах видобутку і ТЕЦ «Нафтогазу»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Нафтогазу".

"Маємо влучання у ТЕЦ Групи "Нафтогаз" та підприємства, що займаються видобутком газу", – йдеться у повідомленні.

У керівництві компанії заявили, що атаки РФ синхронізуються з похолоданням, а мета ворога – скористатися морозами та піковим навантаженням, щоб вивести систему з ладу.

"Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки та відновленням об’єктів", – додали у "Нафтогазі".

Як повідомлялось, у суботу, 27 грудня, Росія випустила по Україні 500 дронів і близько 40 ракет, включаючи "Кинджали". Зокрема росіяни масовано атакували Київ та Київщину.