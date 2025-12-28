15:32  27 декабря
28 декабря 2025, 13:00

На Черниговщине в результате обстрелов ранена 77-летняя женщина

28 декабря 2025, 13:00
Фото: Национальная полиция Украины
В области фиксируют повреждения жилых домов и травмы жителей из-за обстрелов российских войск

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Черниговской области продолжается документирование последствий вражеских обстрелов. В Батуринской громаде Нежинского района во время российского удара по частному домовладению пострадала 77-летняя женщина. В результате атаки также повреждены дом и хозяйственное сооружение.

Полиция документирует последствия обстрелов

В Корюковском районе обстрелы затронули жилые дома в селах, входящих в Минскую и Корюковскую громады. Информация о пострадавших уточняется.

Полиция проводит осмотр мест событий и фиксирует повреждения для дальнейшего документирования преступлений, связанных с военными действиями. Соответствующие материалы будут использованы для расследования и возможного привлечения виновных к ответственности.

Пострадала 77-летняя жительница

Местные органы власти призывают граждан сообщать о любых последствиях обстрелов для оперативного реагирования спасательных и правоохранительных служб.

Ранее сообщалось, Киев более суток оставался без света после массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру, которая оставила без электроснабжения сотни тысяч домохозяйств.

