Атака "Ланцетом" на Черниговщине: двое погибших, десять раненых
Вечером 22 июня российские войска атаковали окраину одного из населенных пунктов Сновской общины на Черниговщине с помощью ударного дрона-камикадзе типа "Ланцет"
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.
По его словам, в результате удара погибли двое мирных жителей. Еще десять получили ранения, из них трое — дети.
Двое пострадавших в тяжелом состоянии были эвакуированы в областную больницу.
По данным ОВА, на прошлой неделе враг нанес 292 удара по 34 населенным пунктам области.
Напомним, за прошедшие сутки, 22 июня, российская армия убила двух жителей Донецкой области. Также пятеро гражданских получили ранения.
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