В Черниговской области из озера достали тело 44-летней женщины: что известно
В городе Нежин Черниговской области 16 июня из местного водоема подняли тело погибшей женщины
Об этом сообщают в ГСЧС, передает RegioNews.
Сигнал о происшествии поступил в 12 часов 13 минут. На место оперативно прибыли спасатели.
Для проведения поисково-спасательных работ привлекли двух сотрудников ГСЧС, одну лодку и специализированную технику. После обследования озера водолазы подняли на поверхность воды тело женщины 1979 года рождения. Погибшую вытащили на берег.
Правоохранители уже работают над установлением всех обстоятельств трагедии. Причины гибели женщины пока неизвестны.
Служба спасения в который раз напоминает гражданам о важности соблюдения правил безопасности у водоемов.
Ранее сообщалось, что на Житомирщине утонули два человека.
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