Игры на железной дороге: в полиции Черниговщины рассказали о состоянии детей, которых поразило током

фото: Нацполиция

Вчера вечером, 11 июня, два подростка получили поражение электрическим током на железнодорожной станции в Нежинском районе. К счастью, дети выжили. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.

Оказалось, что юноши 2013 рождения играли на неподвижных вагонах поезда под электрифицированной колеей. В результате удара током один ребенок получил тяжелые ожоги разных частей тела. Его госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

Второй парень испытал ожоги лица, угрозы его жизни нет.

"Полиция призывает родителей контролировать досуг детей и постоянно напоминать им, что железная дорога – не место для развлечений. Поезда, вагоны и другие объекты находятся под высоким напряжением", – говорится в сообщении.