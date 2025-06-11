У Миколаєві 11-річний підліток виліз на дах недобудови, злякався і не зміг спуститись

фото: ДСНС України у Миколаївській області

Інцидент трапився 10 червня в одній із покинутих будівель у Центральному районі Миколаєва. Рятувальники надали допомогу переляканій дитині

Про це інформує пресцентр ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.

Виявилося, що 11-річний підліток піднявся на верхній поверх покинутої будівлі, аби зробити ефектні фото краєвиду. Спуститись хлопець самостійно не зміг і дуже злякався. Товариш, який був із ним не розгубився та викликав на місце події працівників ДСНС.

Рятувальники допомогли юнакові безпечно спуститись донизу. Після цього надзвичайники провели профілактичну бесіду з "шукачем пригод".