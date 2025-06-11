Фото: ДСНС

На Чернігівщині госпіталізували 12-річних хлопчиків. Вони отримали удар струмом під час ігор на залізниці

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

На Чернігівщині двоє 12-річних хлопців вилізли на дах вантажного вагона. В результаті вони отримали ураження струмом. Рятувальники оперативно зняли дітей з вагона. Зараз підлітків передали медикам.

"Залізниця — не місце для ігор. Пояснюйте дітям небезпеку поблизу колій. Це справді може врятувати життя", - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині 13-річний хлопчик заліз на вагон, і отримав удар струмом. Школяра госпіталізували медики.