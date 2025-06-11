На Полтавщині чоловіка вбило електрострумом
Трагічний випадок стався у вівторок, 10 червня, на одному з підприємств у Кременчуці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Полтавській області.
За даними слідства, місцевого мешканця 1957 року народження вразило струмом на підприємстві у Крюківському районі міста.
"На жаль, врятувати йому життя не вдалося", — йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.
Нагадаємо, 24 травня на Полтавщині 20-річний юнак загинув під час риболовлі від удару струмом.
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