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11 червня 2025, 07:10

На Полтавщині чоловіка вбило електрострумом

11 червня 2025, 07:10
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Трагічний випадок стався у вівторок, 10 червня, на одному з підприємств у Кременчуці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Полтавській області.

За даними слідства, місцевого мешканця 1957 року народження вразило струмом на підприємстві у Крюківському районі міста.

"На жаль, врятувати йому життя не вдалося", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, 24 травня на Полтавщині 20-річний юнак загинув під час риболовлі від удару струмом.

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