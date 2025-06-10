На Одещині чоловік пірнув із пірса в ставок і потонув

фото: ДСНС України в Одеській області

Чергова трагедія на воді трапилася 8 червня в місті Кодима Подільського району. Надзвичайники доправили тіло загиблого на берег

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України в Одеській області.

Виявилося, що чоловік пірнув із саморобного пірса в місцевому ставку та зник під водою.

"Рятувальники на весловому човні за допомогою рятувальної мотузки вилучили потопельника та передали правоохоронцям", — йдеться в повідомленні.