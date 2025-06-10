На Одещині чоловік пірнув із пірса в ставок і потонув
Чергова трагедія на воді трапилася 8 червня в місті Кодима Подільського району. Надзвичайники доправили тіло загиблого на берег
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України в Одеській області.
Виявилося, що чоловік пірнув із саморобного пірса в місцевому ставку та зник під водою.
"Рятувальники на весловому човні за допомогою рятувальної мотузки вилучили потопельника та передали правоохоронцям", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 7 червня у Запоріжжі 21-річний хлопець стрибнув зі скелі та втопився.
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