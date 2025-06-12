На Черниговщине из пруда достали тело пропавшего 14-летнего ребенка
Очередная трагедия на воде произошла накануне в селе Довгаловка Прилукского района. Тело подростка обнаружили в местном пруду в среду, 11 июня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Черниговской области.
Известно, что ребенок исчез во время отдыха на местном пруду. Для поисков чрезвычайники применили спецтехнику и лодку.
"В 11:13 водолазами поднято тело парня из водоема", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что 10 июня в селе Довгаловка пропал 14-летний парень. Он пошел к пруду и не вернулся.
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