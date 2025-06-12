фото: ГСЧС Украины в Черниговской области

Очередная трагедия на воде произошла накануне в селе Довгаловка Прилукского района. Тело подростка обнаружили в местном пруду в среду, 11 июня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Черниговской области.

Известно, что ребенок исчез во время отдыха на местном пруду. Для поисков чрезвычайники применили спецтехнику и лодку.

"В 11:13 водолазами поднято тело парня из водоема", - говорится в сообщении.