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12 июня 2025, 00:25

На Черниговщине из пруда достали тело пропавшего 14-летнего ребенка

12 июня 2025, 00:25
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фото: ГСЧС Украины в Черниговской области
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Очередная трагедия на воде произошла накануне в селе Довгаловка Прилукского района. Тело подростка обнаружили в местном пруду в среду, 11 июня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Черниговской области.

Известно, что ребенок исчез во время отдыха на местном пруду. Для поисков чрезвычайники применили спецтехнику и лодку.

"В 11:13 водолазами поднято тело парня из водоема", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 июня в селе Довгаловка пропал 14-летний парень. Он пошел к пруду и не вернулся.

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