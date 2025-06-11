У Черкасах під час купання в Дніпрі потонув підліток
Трагічна подія на воді сталася 9 червня на одному із пляжів у Черкасах. Тіло юнака з водойми дістали рятувальники
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Черкаській області.
Виявилося, що під час купання у Дніпрі зник підліток 2007 року народження. Водолази виявили тіло загиблого хлопця на глибині близько чотирьох метрів та доставили до берега.
"Обставини події зʼясовує поліція", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 7 червня у Запоріжжі 21-річний хлопець стрибнув зі скелі та втопився.
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