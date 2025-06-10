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Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У селі Довгалівка Прилуцького району зник 14-річний хлопець. Відомо, що він пішов до ставка, але не повернувся. Рятувальники шукають його з технікою, човном та водолазами.

"Звертаємось до батьків: не залишайте дітей без нагляду, особливо біля води. Недбалість — це ризик для життя", - закликають в ДСНС.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині потонула людина. Це сталось на базі відпочинку, коли молода компанія каталась на катамарані. Один з хлопців впав у воду, коли катамаран перевернувся. Рятувальники шукали його тіло кілька годин. Тіло загиблого передали правоохоронцям.