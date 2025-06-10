фото: ДСНС України у місті Києві

Трагічний випадок стався 8 червня на озері Алмазному, що в Деснянському районі столиці. Рятувальники дістали тіло загиблого з водойми

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у місті Києві.

Про подію рятувальників поінформували громадяни, що відпочивали неподалік місця трагедії. За сім метрів від берега у воді надзвичайники виявили тіло чоловіка.

"Загиблого було передано правоохоронцям для встановлення усіх обставин події", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Києві жінка впала з Пішохідного мосту та потонула в Дніпрі.