У Києві в озері Алмазному виявили тіло людини
Трагічний випадок стався 8 червня на озері Алмазному, що в Деснянському районі столиці. Рятувальники дістали тіло загиблого з водойми
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у місті Києві.
Про подію рятувальників поінформували громадяни, що відпочивали неподалік місця трагедії. За сім метрів від берега у воді надзвичайники виявили тіло чоловіка.
"Загиблого було передано правоохоронцям для встановлення усіх обставин події", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Києві жінка впала з Пішохідного мосту та потонула в Дніпрі.
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