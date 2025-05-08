Начальник ТЦК на Рівненщині може сісти на 8 років за те, що допомагав "ухилянтам"

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, посадовець створював умови для уникнення мобілізації окремими військовозобов’язаними. Він робив так, щоб щодо таких осіб не проводилися перевірки та їх не притягували до відповідальності за ухилення від служби.

Попередньо встановлено, що незаконну допомогу отримали понад 50 осіб.

Наразі фігурант звільнений з посади та підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, начальника ТЦК на Рівненщині відправили на фронт після гучних заяв.