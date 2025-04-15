Рятував друзів: на Одещині чоловік погрожував гвинтівкою працівникам ТЦК
Поліцейські затримали жителя Ізмаїльського району за перешкоджання законній діяльності військовослужбовців ТЦК та СП
Про це повідомили в ГУ НП Одеської області, передає RegioNews.
Зазначається, що днями працівники ТЦК та СП на блокпосту зупинили для перевірки двох чоловіків. Останні не надали своїх документів, а повідомили, що їх нібито привезе товариш, якому одразу подзвонили.
Невдовзі на місце приїхав на автівці озброєний чоловік. Через вікно транспортного засобу він направив на військовослужбовців карабін і пригрозив його застосуванням, після чого наказав товаришам сісти в автомобіль і поїхав з ними в невідомому напрямку.
Згодом правоохоронці розшукала всіх трьох громадян. Ними виявилися місцеві жителі.
Водія поліцейські затримали у процесуальному порядку, а його пасажирів передали в ТЦК та СП для перевірки.
В ході обшуку за місцем проживання затриманого вилучили автівку, на якій він пересувався, зареєстровані на нього гладкоствольну рушницю та карабін із глушником до нього, а також 158 набоїв різного калібру.
44-річному фігуранту повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Чоловіку загрожує покарання позбавленням волі на строк до восьми років.
Нагадаємо, у Івано-Франківську чоловік вкусив працівника ТЦК за поранену на фронті ногу.
Раніше у Житомирі чоловік напав на військових у машині ТЦК. Він розпилив перцевий балончик під час руху автомобіля в обличчя двом військовослужбовцям та втік.