​Рятував друзів: на Одещині чоловік погрожував гвинтівкою працівникам ТЦК

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Про це повідомили в ГУ НП Одеської області, передає RegioNews.

Зазначається, що днями працівники ТЦК та СП на блокпосту зупинили для перевірки двох чоловіків. Останні не надали своїх документів, а повідомили, що їх нібито привезе товариш, якому одразу подзвонили.

Невдовзі на місце приїхав на автівці озброєний чоловік. Через вікно транспортного засобу він направив на військовослужбовців карабін і пригрозив його застосуванням, після чого наказав товаришам сісти в автомобіль і поїхав з ними в невідомому напрямку.

Згодом правоохоронці розшукала всіх трьох громадян. Ними виявилися місцеві жителі.

Водія поліцейські затримали у процесуальному порядку, а його пасажирів передали в ТЦК та СП для перевірки.

В ході обшуку за місцем проживання затриманого вилучили автівку, на якій він пересувався, зареєстровані на нього гладкоствольну рушницю та карабін із глушником до нього, а також 158 набоїв різного калібру.

44-річному фігуранту повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує покарання позбавленням волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, у Івано-Франківську чоловік вкусив працівника ТЦК за поранену на фронті ногу.

Раніше у Житомирі чоловік напав на військових у машині ТЦК. Він розпилив перцевий балончик під час руху автомобіля в обличчя двом військовослужбовцям та втік.