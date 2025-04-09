Розпилив газ і втік: у Житомирі чоловік напав на військових у машині ТЦК

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Житомирі чоловік розпилив перцевий балончик під час руху автомобіля в обличчя двом військовослужбовцям ТЦК, які супроводжували його на проходження військово-лікарської комісії

Про це повідомили в Житомирському обласному ТЦК та СП, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався в середу зранку, 9 квітня, неподалік перехрестя вулиць Гоголівської та Князів Острозьких.

Представник Житомирського ОМТЦК та СП разом із водієм на службовому автомобілі здійснював супровід громадянина Щербатих, 1999 року народження для проходження ВЛК.

Під час руху громадянин дістав перцевий балончик і застосував його, направивши в обличчя водієві та супроводжуючому.

Для уникнення дорожньо-транспортної пригоди водій швидко зреагував та зупинив службове авто.

Однак, скориставшись моментом, громадянин почав втікати.

На відео зафіксовано саме момент зупинення громадянина для недопущення втечі. Втримати чоловіка не вдалося.

Нагадаємо, начальник ТЦК на Рівненщині заявив, що не пустить сина в армію. За його словами, насправді в українському війську не все так райдужно, як розповідають командири та ЗМІ.

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