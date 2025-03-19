Наслідки ворожої атаки на Київщину: є поранені, пошкоджено десятки будинків та авто
Сьогодні у середу, 19 березня, російська армія атакувала Київську область. Внаслідок цього постраждали двоє людей, пошкоджено житлові будинки та автомобілі
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Зазначається, що уламки безпілотників впали в Обухівському, Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах, що спричинило загоряння трав'яних настилів. Усі займання вдалося ліквідувати.
У Бориспільському районі дрон пошкодив житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.
Натомість у Бучанському районі частково зруйновано 20 двоповерхових будинків і 15 приватних помешкань, пошкоджено 19 автомобілів. Також руйнувань зазнали дві будівлі та літня тераса одного із закладів.
Внаслідок атаки постраждали 54-річний чоловік та 43-річна жінка. Обох госпіталізували.
За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 19 березня, російська армія випустила по Україні шість ракет, 145 ударних безпілотників різних типів.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.