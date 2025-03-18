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У понеділок, 17 березня, до пізнього вечора на Дніпропетровщині працювала ППО. Оборонці неба ліквідували в області 3 ворожі безпілотник

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Через атаку БпЛА у Дніпровському районі сталися пожежі на двох підприємствах. Рятувальники їх загасили. Ніхто не постраждав.

Також росіяни тероризували Нікопольщину. На Марганецьку громаду скидали боєприпаси з дронів. Покровську – обстріляли з артилерії. На щастя, там минулося без загиблих і поранених.

Нагадаємо, впродовж 17 березня окупанти завдали 442 удари по 8 населених пунктах Запорізької області. Постраждалих серед населення немає.