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19 березня 2025, 09:45

Росіяни обстріляли Слов’янськ: постраждали 3 цивільних

19 березня 2025, 09:45
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фото: Донецька обласна прокуратура
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Вчора ввечері, 18 березня, російські війська вдарили по Слов’янську на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки постраждали мирні жителі, пошкоджені приватні будинки та авто

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, окупанти вдарили по приватному сектору Слов’янська о 20:50. Наразі, тип озброєння, який застосував ворог, встановлюється. У місті пошкоджені 21 приватний будинок і транспортні засоби.

"В результаті обстрілу одного з районів міста поранено двох цивільних віком 58 й 59 років. Вони зазнали мінно-вибухових травм та забійних ран. Потерпілих доставлено до лікарні. Крім того, у 71-річної жінки діагностовано гостру реакцію на стрес", — йдеться у повідомленні.

За фактом вчинення воєнного злочину РФ правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, 19 березня російська армія атакувала Київську область. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

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