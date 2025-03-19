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19 березня 2025, 09:15

Рятувальники ліквідували наслідки удару по лікарні в Сумах

19 березня 2025, 09:15
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фото: ДСНС України у Сумській області
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Пізно ввечері 18 березня окупаційна армія РФ вдарила по одному з медичних закладів Сум. З установи евакуювали майже 150 осіб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Сумській області.

Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу, що виникла.

"Проведено евакуацію 147 пацієнтів лікарні, з яких 9 маломобільних громадян. Також вибуховою хвилею пошкоджено приміщення дитячого медичного закладу", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок цієї атаки російських терористів немає.

Нагадаємо, в ніч на 19 березня російські війська знову завдали ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині. Окупанти атакували дві лікарні.

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