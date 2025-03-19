Рятувальники ліквідували наслідки удару по лікарні в Сумах
Пізно ввечері 18 березня окупаційна армія РФ вдарила по одному з медичних закладів Сум. З установи евакуювали майже 150 осіб
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Сумській області.
Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу, що виникла.
"Проведено евакуацію 147 пацієнтів лікарні, з яких 9 маломобільних громадян. Також вибуховою хвилею пошкоджено приміщення дитячого медичного закладу", — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, постраждалих внаслідок цієї атаки російських терористів немає.
Нагадаємо, в ніч на 19 березня російські війська знову завдали ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині. Окупанти атакували дві лікарні.
Влада повідомила подробиці нічної атаки на КиївВсі новини »
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