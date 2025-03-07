Войска РФ ударили по инфраструктуре Черниговщины: в ОВА рассказали о последствиях атаки
Сегодня ночью, 7 марта, российские войска атаковали объект критической инфраструктуры на Черниговщине
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.
"На Черниговщине взрывы раздавались на Прилуччине - поврежден один из производственных объектов. Неизменно: россия - террорист. Террористов нужно останавливать силой", - подчеркнул Вячеслав Чаус.
Напомним, утром 7 марта под массированным ракетно-дроновым обстрелом оказалась энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины.
В результате ночной вражеской атаки на Тернопольщине зафиксированы прилеты ракет в критический промышленный объект.
Также ночью кафиры атаковали Полтавщину. В Миргородском районе поврежден бытовой газопровод, пострадали мирные жители, среди них – ребенок.