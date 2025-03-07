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07 марта 2025, 08:35

Войска РФ ударили по инфраструктуре Черниговщины: в ОВА рассказали о последствиях атаки

07 марта 2025, 08:35
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Иллюстративное фото: Нацполиция
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Сегодня ночью, 7 марта, российские войска атаковали объект критической инфраструктуры на Черниговщине

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

"На Черниговщине взрывы раздавались на Прилуччине - поврежден один из производственных объектов. Неизменно: россия - террорист. Террористов нужно останавливать силой", - подчеркнул Вячеслав Чаус.

Напомним, утром 7 марта под массированным ракетно-дроновым обстрелом оказалась энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины.

В результате ночной вражеской атаки на Тернопольщине зафиксированы прилеты ракет в критический промышленный объект.

Также ночью кафиры атаковали Полтавщину. В Миргородском районе поврежден бытовой газопровод, пострадали мирные жители, среди них – ребенок.

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