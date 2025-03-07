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07 березня 2025, 06:20

Росія здійснює масовану атаку: по всій Україні оголосили повітряну тривогу

07 березня 2025, 06:20
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні вранці, 7 березня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Російські війська атакували Україну ракетами різних типів

Повітряна тривога пов'язана з пусками російських крилатих ракет типу "Калібр", також відбувся зліт літака МіГ 31К, який є носієм ракет "Кинджал", передає RegioNews.

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти здійснили пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Моніторингові канали повідомляють про десятки ракет у повітряному просторі України, які постійно змінюють свій курс.

Також Повітряні сили попередили про зліт МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів".

Окрім того, у різних областях триває дронова атака ворога.

Водночас Польща підняла в повітря винищувачі через ракетну атаку РФ по Україні.

Станом на цю хвилину мапа повітряних тривог має наступний вигляд:

Нагадаємо, ввечері 5 березня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Балістика влучила в п'ятиповерховий готель.

Загинули п'ятеро людей, постраждали – 32. Серед поранених є діти.

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