Росія здійснює масовану атаку: по всій Україні оголосили повітряну тривогу
Сьогодні вранці, 7 березня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Російські війська атакували Україну ракетами різних типів
Повітряна тривога пов'язана з пусками російських крилатих ракет типу "Калібр", також відбувся зліт літака МіГ 31К, який є носієм ракет "Кинджал", передає RegioNews.
За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти здійснили пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Моніторингові канали повідомляють про десятки ракет у повітряному просторі України, які постійно змінюють свій курс.
Також Повітряні сили попередили про зліт МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів".
Окрім того, у різних областях триває дронова атака ворога.
Водночас Польща підняла в повітря винищувачі через ракетну атаку РФ по Україні.
Станом на цю хвилину мапа повітряних тривог має наступний вигляд:
Нагадаємо, ввечері 5 березня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Балістика влучила в п'ятиповерховий готель.
Загинули п'ятеро людей, постраждали – 32. Серед поранених є діти.