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10 січня 2025, 13:48

На Полтавщині знайшли тіло чоловіка, який зник 11 днів тому

10 січня 2025, 13:48
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фото: ДСНС
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Фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій виявили у водоймі тіло чоловіка, який зник під час риболовлі ще 30 грудня у селі Глухове на Полтавщині

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС та "Суспільне".

Тіло чоловіка виявили на території місцевого ставка. 30 грудня внаслідок нещасного випадку загинули двоє рибалок. Тіло одного із них виявили на наступний день після трагедії, пошуки другого чоловіка тривали 11 днів.

Причину смерті та обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

Рятувальники закликають дотримуватися правил безпечної поведінки на водних об’єктах та не виходити на тонкий лід.

Нагадаємо, рятувальники продовжують пошуки 7-річного хлопчика, який зник на річці Снов ввечері 7 січня. Тіло загиблого дідуся вже дістали з водойми, пошуки хлопчика тривають.

Раніше повідомлялося, що в Чернігівському районі виявили тіло чоловіка 1960 року народження. Він 29 грудня пішов на риболовлю та зник.

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