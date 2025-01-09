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09 січня 2025, 02:20

На Чернігівщині виявили тіло чоловіка, який пішов на риболовлю та зник

09 січня 2025, 02:20
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фото: ДСНС України у Чернігівській області
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Трагічна подія сталася на річці Десна, поблизу села Морівськ Чернігівського району. Тіло потопельника виявили в середу, 8 січня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Чернігівській області.

Відомо, що близько 13:55 рятувальники виявили у водоймі тіло мешканця Деснянської територіальної громади 1972 року народження.

"За попередньою інформацією, чоловік 6 січня пішов на риболовлю та зник", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагічної події.

Нагадаємо, рятувальники продовжують пошуки 7-річного хлопчика, який зник на річці Снов ввечері 7 січня. Тіло загиблого дідуся дитини вже дістали з водойми.

Раніше повідомлялося, що в Чернігівському районі виявили тіло чоловіка 1960 року народження. Він 29 грудня пішов на риболовлю та зник.

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