На Чернігівщині виявили тіло чоловіка, який зник наприкінці грудня

фото: ДСНС України у Чернігівській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Чернігівській області.

За наявними даними, близько 14:20 рятувальники виявили у водоймі тіло мешканця Деснянської територіальної громади 1960 року народження.

"За попередньою інформацією, чоловік 29 грудня пішов на риболовлю та зник", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Харківщині, на ставку в селищі Соніно Куп'янського району, виявили тіло рибалки, який провалився під лід і потонув.