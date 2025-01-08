На Чернігівщині тривають пошуки дідуся з 7-річним онуком, які провалилися під лід
У Чернігівському районі тривають пошуки 66-річного пенсіонера та його 7-річного онука, які зникли на річці Снов 7 січня
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.
Мешканців Киселівській громади шукають другу добу.
"Від ДСНС залучено 9 рятувальників, 2 одиниці спеціальної техніки та човен", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у вівторок, 7 січня, 66-річний чоловік разом із 7-річним онуком провалилися під лід на річці Снов. Люди, які були неподалік місця події, чули крики, але не встигли надати допомогу чоловікові та дитині.
На Чернігівщині дідусь з онуком провалилися під лідВсі новини »
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