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08 січня 2025, 12:22

На Чернігівщині тривають пошуки дідуся з 7-річним онуком, які провалилися під лід

08 січня 2025, 12:22
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фото: ДСНС України у Чернігівській області
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У Чернігівському районі тривають пошуки 66-річного пенсіонера та його 7-річного онука, які зникли на річці Снов 7 січня

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.

Мешканців Киселівській громади шукають другу добу.

"Від ДСНС залучено 9 рятувальників, 2 одиниці спеціальної техніки та човен", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 7 січня, 66-річний чоловік разом із 7-річним онуком провалилися під лід на річці Снов. Люди, які були неподалік місця події, чули крики, але не встигли надати допомогу чоловікові та дитині.

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