фото: ДСНС України у Чернігівській області

Рятувальники продовжують пошуки 7-річного хлопчика, який зник на річці Снов ввечері 7 січня. Тіло дідуся дитини вже дістали з водойми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Чернігівській області.

Зазначається, що тіло 66-річного жителя Чернігівського району виявили водолази.

"Рятувальники спільно з працівниками Національної поліції патрулюють берегову лінію, шукаючи будь-які ознаки, що могли б вказати на місцезнаходження дитини", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 січня 66-річний чоловік разом із 7-річним онуком провалилися під лід на річці Снов. Вчора їх не вдался знайти, сьогодні рятувальники продовжили пошуки.