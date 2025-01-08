Трагедія на річці Снов: рятувальники виявили тіло пенсіонера, пошуки 7-річної дитини тривають
Рятувальники продовжують пошуки 7-річного хлопчика, який зник на річці Снов ввечері 7 січня. Тіло дідуся дитини вже дістали з водойми
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Чернігівській області.
Зазначається, що тіло 66-річного жителя Чернігівського району виявили водолази.
"Рятувальники спільно з працівниками Національної поліції патрулюють берегову лінію, шукаючи будь-які ознаки, що могли б вказати на місцезнаходження дитини", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 січня 66-річний чоловік разом із 7-річним онуком провалилися під лід на річці Снов. Вчора їх не вдался знайти, сьогодні рятувальники продовжили пошуки.
На Чернігівщині тривають пошуки дідуся з 7-річним онуком, які провалилися під лідВсі новини »
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