На Полтавщине нашли тело мужчины, пропавшего 11 дней назад

фото: ГСЧС

Специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обнаружили в водоеме тело мужчины, пропавшего во время рыбалки еще 30 декабря в селе Глухово Полтавской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС и "Суспільне".

Тело мужчины обнаружили на территории местного пруда. 30 декабря в результате несчастного случая погибли два рыбака. Тело одного из них было обнаружено на следующий день после трагедии, поиски второго мужчины продолжались 11 дней.

Причину смерти и обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасного поведения на водных объектах и не выходить на тонкий лед.

Напомним, спасатели продолжают поиски 7-летнего мальчика, пропавшего на реке Снов вечером 7 января. Тело погибшего дедушки уже достали из водоема, поиски мальчика продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Черниговском районе обнаружили тело мужчины 1960 года рождения. Он 29 декабря ушел на рыбалку и пропал.