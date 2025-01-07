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07 січня 2025, 21:09

На Чернігівщині дідусь з онуком провалилися під лід

07 січня 2025, 21:09
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фото: ДСНС
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Сьогодні, 7 січня, у Чернігівській області 66-річний чоловік разом із 7-річним онуком провалилися під лід на річці Снов

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що люди, які були неподалік місця події, чули крики про допомогу, але не встигли надати допомогу чоловікові та дитині.

На місце прибули рятувальники. Вони оперативно розпочали пошукову операцію з використанням спецтехніки та човна.

Наразі пошуки чоловіка та хлопчика тривають.

Нагадаємо, раніше на Харківщині виявили тіло рибалки, який провалився під лід.

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