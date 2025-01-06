У Львівській області з річки витягнули тіло жінки

Фото: ДУ ДСНС у Львівській області

У Стрийському районі Львівської області представники Держслужби з надзвичайних ситуацій витягнули з річки тіло загиблої жінки

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області, інформує RegioNews.

За інформацією рятувальників, 5 січня об 11:11 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в селі Довжки Стрийського району в річці Довжанка виявлено тіло потопельниці.

На місце події виїхали рятувальники 24-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сколе.

Загиблою виявилася місцева мешканка 1975 року народження. Рятувальники дістали тіло жінки з річки та передали працівникам поліції.

Причини та обставини події наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, 1 січня в Чернігівській області на озері Плоске, поблизу селища Десна виявили тіло мешканця Деснянської територіальної громади 1960 року народження, який 29 грудня пішов на риболовлю та зник.