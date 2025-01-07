На Черниговщине дедушка с внуком провалились под лед
Сегодня, 7 января, в Черниговской области 66-летний мужчина вместе с 7-летним внуком провалились под лед на реке Снов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Отмечается, что люди, находившиеся неподалеку от места происшествия, слышали крики о помощи, но не успели оказать помощь мужчине и ребенку.
На место прибыли спасатели. Они оперативно приступили к поисковой операции с использованием спецтехники и лодки.
Пока поиски мужчины и мальчика продолжаются.
Напомним, ранее на Харьковщине обнаружили тело рыбака, провалившегося под лед.
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