На Черниговщине дедушка с внуком провалились под лед

фото: ГСЧС

Сегодня, 7 января, в Черниговской области 66-летний мужчина вместе с 7-летним внуком провалились под лед на реке Снов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что люди, находившиеся неподалеку от места происшествия, слышали крики о помощи, но не успели оказать помощь мужчине и ребенку.

На место прибыли спасатели. Они оперативно приступили к поисковой операции с использованием спецтехники и лодки.

Пока поиски мужчины и мальчика продолжаются.

Напомним, ранее на Харьковщине обнаружили тело рыбака, провалившегося под лед.