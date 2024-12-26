На Харківщині виявили тіло рибалки, який провалився під лід

фото: ДСНС України у Харківській області

Трагедія сталася 22 грудня на ставку в селищі Соніно Куп'янського району. Тіло потопельника виявили фахівці Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Харківській області, інформує RegioNews.

Відомо, що минулої неділі 25-річний мешканець Великобурлуцької громади зранку пішов рибалити на місцевий ставок і не повернувся додому. Водойма вкрилася кригою, яка через коливання температури не була достатньо міцною. Харків'янин провалився під лід і потонув.

У вівторок, 24 грудня, рятувальники дістали тіло потопельника зі ставка.

Нагадаємо, 25 грудня на Київщині, в селі Винарівка Білоцерківського району, у місцевому ставку виявили тіло 47-річного чоловіка.