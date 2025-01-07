На Миколаївщині 2 людини загинули під час пожежі

ілюстративне фото: ДСНС України у Миколаївській області

Трагічна подія сталася вночі 6 січня у селі Зоря Баштанського району. У палаючому будинку рятувальники виявили тіла двох мешканців Володимирівської громади

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.

Виявилося, що на вулиці Сонячній спалахнув приватний житловий будинок. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, що поширилася на площі 90 квадратних метрів.

"Під час розвідки в приміщенні виявили тіла загиблої жінки 1932 р.н. та чоловіка 1988 р. н.", – йдеться у повідомленні.

Наразі поліція встановлює обставини та причину займання.

Нагадаємо, 5 січня у Києві в багатоповерхівці зайнялася квартира. Внаслідок пожежі загинули двоє людей.